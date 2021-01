Tennisster Dayana Yastremska (WTA 29) loopt tegen de dopinglamp: “Er alles aan doen om mijn naam te zuiveren”

Tennis Djokovic trekt zich terug uit verkiezin­gen spelers­raad ATP

22 december Tennisser Novak Djokovic heeft zich teruggetrokken uit de komende verkiezingen voor de spelersraad van de Association of Tennis Professionals (ATP). Het nummer 1 van de wereld verwijst naar een nieuwe regel van de ATP, waardoor het meedingen naar een plaats in de spelersraad zou neerkomen op "belangenvermenging" aangezien de Serviër een van de oprichters is van een nieuwe spelersvakbond, de Professional Tennis Players Association (PTPA).