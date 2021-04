Tennissers boos na uitstel Roland Garros: “Straf dat we dit via sociale media moeten vernemen”

Op zondag 30 mei gaat in Parijs Les Internationaux de France van start. Eén week later dan ­gepland. In de hoop dat de ­coronamaatregelen van de ­Franse regering in juni ver­soepeld worden, waardoor er meer publiek kan komen en ook terrassen en zelfs restaurants kunnen gebruikt worden. Scheelt tientallen miljoenen in de eindafrekening.

Quote Straf dat we dit via sociale media moeten vernemen Milos Raonic

In tegenstelling tot vorig jaar, toen Roland Garros zonder boe of ba van eind mei naar eind september verplaatst werd, waren de andere grandslamtoernooien en de ATP en WTA nu wel ingelicht. Maar nog kwam het plan niet bij iedereen goed binnen. “Straf dat we dit moeten vernemen via sociale media”, zei Milos Raonic. “Wij zijn verrast”, schreef het grastoernooi van Stuttgart. “Omdat we voor een voldongen feit geplaatst worden.” De Mercedes Cup houdt, net als de grastoernooien van Rosmalen en Nottingham waarschijnlijk, vast aan hun initiële datum (7 tot 13 juni) die nu wel in de tweede week van een grandslamtoernooi valt. Bepaalde spelers zullen dus moeten verzaken aan hun eerste grasafspraak. Denk maar aan David Goffin en Elise Mertens, die vaste klanten zijn van de Libéma Open in Rosmalen, maar nu (hopelijk) nog in Parijs zullen vertoeven.

Organisatorisch wordt het dan ook geen sinecure om je affiche te verkopen aan sponsors en publiek. Al zijn er wel precedenten: tijdens de tweede week van de US Open vorig jaar vond het ­graveltoernooi van Kitzbühel plaats en dit jaar stak Tennis Australia in de tweede week van de Australian Open nog snel een WTA-toernooi in mekaar. Er zullen altijd wel spelers snel verliezen in Parijs en maar wat graag aan hun grasvoorbereiding beginnen. Temeer daar er door de verschuiving maar twee weken meer zitten tussen het einde van Roland Garros en de start van Wimbledon.

Quote Vorig jaar hadden ze nog een reden, maar dit keer was het geen kwestie van leven of dood, eerder business Alizé Cornet

En toch geeft dit opnieuw geen goed beeld van de Franse aanpak. “Onze minister van Sport is een drama”, legde Alizé Cornet (WTA 59) de schuld bij de hogere instanties. “Zij neemt alleen maar slechte beslissingen voor de sport. Het is alleszins erg egoïstisch. Dit is niet goed voor het imago van Roland Garros. Dit is gewoon de wet opleggen aan de toernooien die erna komen. Vorig jaar hadden ze nog een reden (mogelijke annulering, red.) maar dit keer was het geen kwestie van leven of dood, eerder business. Dat geeft geen goed beeld van Frankrijk.”

Volledig scherm Cornet. © AFP

