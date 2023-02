Tennisser met kort lontje die de wereld rondging slaat weer toe: “Dit is een f*cking stomme sport”

Bublik verloor in de eerste ronde in Nederland van de Zwitser Stan Wawrinka. Tijdens de match schreeuwde de in Rusland geboren tennisser een paar keer luid, uit frustratie. De umpire maande hem aan tot kalmte en vroeg in de tweede set ook waarom Bublik zo gefrusteerd was. “Ik klaag omdat dit een f*cking stomme sport is”, snauwde de tennisser hem toe. Wawrinka won met 7-6 en 6-4.