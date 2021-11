Tennisbond WTA: “We hebben garantie dat Peng veilig is en niet wordt bedreigd”

Tennis België uitgescha­keld in Billie Jean King Cup na winst Australië tegen Wit-Rus­land

De Belgische tennisvrouwen moeten hun (sprankeltje) hoop opbergen. Australië is na de twee enkelspelen in de laatste confrontatie in groep B van de Billie Jean King Cup tegen Wit-Rusland al zeker van de zege en groepswinst. De Aussies verzekeren zich zo van een plaats in de halve finales.

