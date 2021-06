Tennis Vlaanderen telt opnieuw recordaantal tennis- en padelspelers: “Boost blijft zich doorzetten”

Tennis/PadelVoor het derde jaar op rij stevent Tennis Vlaanderen af op een nieuw ledenrecord. Nu reeds – en het zomerseizoen moet nog starten – telt de federatie meer spelers dan het totale ledenaantal van 2020. “Als deze trend zich verderzet dan sluiten we het jaar af met 25 procent meer tennis- en padelspelers in Vlaanderen”, aldus Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen.

Tennis Vlaanderen telt momenteel bijna 166.500 tennis- en padelspelers en doet daarmee met meer dan 40.000 leden beter dan dag op dag vorig jaar. “We breken nu reeds het record van vorig jaar en het zomerseizoen moet nog starten”, zegt Gijs Kooken. “Dat is ongezien. Dit is onze spectaculairste sprong ooit. Nog straffer dan de stijging begin jaren 2000 dankzij het Clijsters-Henin-effect.”

Dat de geweldige opmars van padel een grote rol speelt in de enorme groei van het ledenaantal is uiteraard geen verrassing. “Reeds voor corona kende padel een boom en tijdens de pandemie hebben nog meer mensen de weg naar deze sport gevonden”, zegt Kooken. “Logisch, want het was één van de weinige sporten die je nog kon beoefenen.”

Kooken is ervan overtuigd dat de opmars van padel niet gestuit wordt eens de corona-ellende helemaal achter de rug is. “Padel is gewoon enorm leuk. Wie er van geproefd heeft, zal niet snel afgekickt geraken (lacht). Op het moment dat alles weer zijn gewone gang gaat zullen de voetballers en volleyballers natuurlijk geen drie keer per week meer padel beoefenen, maar wekelijks zullen ze toch zeker één keer in hun agenda vrij houden. Heel wat clubs maken van padel ook een gezellige teambuilding.”

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

Wat de padelcompetitie betreft is de vraag momenteel een stuk groter dan het aanbod. “Klopt”, zegt Kooken. “Op het moment dat de inschrijvingen van een toernooi geopend worden, duurt het een goede minuut en het toernooi is volzet. We hebben het hele padelgebeuren al mooi uitgebouwd, maar hier zijn zeker nog bijsturingen nodig. Daar maken we werk van.”

Zeer opvallend: de laatste maanden kon er amper getennist worden, maar ook de clubs die enkel tennis aanbieden zien hun ledenaantal flink stijgen. “De omstandigheden voor tennis waren alles behalve goed”, zegt Kooken. “Er was geen competitie en er mocht, op uitzondering van de allerjongsten, niet indoor gespeeld worden. Dat het ledenaantal dan toch stijgt is een pluim voor onze clubbestuurders. Vanuit de clubs was er onbegrip voor het feit dat er niet mocht getennist worden en daar hebben wij op onze beurt begrip voor. De clubbestuurders werkten keihard om hun terreinen tijdig klaar te krijgen, maar het slechte weer van de voorbije maand gooide dan weer roet in het eten. We zien trouwens al vele jaren dat tennis mooi groeit en die trend zet zich, ondanks deze bijzondere omstandigheden, gewoon voort.”

Om nog meer mensen van het plezier van tennis en padel te laten proeven, lanceerde Tennis Vlaanderen recent het platform mijnterrein.be. Via dat platform kunnen geïnteresseerden zeer snel een vrij tennis- of padelterrein in hun buurt vinden. “De clubs kunnen perfect inschatten op welk moment van de dag er enkele terreinen vrij liggen”, zegt Kooken. “Die velden kunnen ze dan op mijnterrein.be aanbieden. Op die manier komt een terrein zeer dicht bij jouw in de buurt. Stel dat je op vakantie in eigen land bent en je hebt zin om je favoriete hobby te beoefenen, dan kun je via het platform snel een vrij terrein zoeken. Momenteel is Roland Garros aan de gang en er komen nog grote toernooien aan. Tennis kijken doet mensen goesting krijgen om zelf te spelen. Op deze manier kan dat perfect.”