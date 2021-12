Tennis Vlaanderen telt bijna record van 200.000 leden: “Die kaap willen we volgend jaar overschrijden”

TennisDe tennis- en padelfamilie in Vlaanderen groeit zienderogen. Het jaar 2021 wordt straks afgeklopt op 198.367 unieke leden. Het stemt Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen, uiterst tevreden dat de stijging zowel bij tennis als padel duidelijk waarneembaar is. “Deze positieve trend moeten we verderzetten”, aldus Kooken. “Volgend jaar willen we de kaap van 200.000 leden overschrijden.”

Dat de boomende padelsport voor een fikse ledenstijging zorgt is uiteraard geen verrassing. Vlaanderen telt 72.622 padelspelers, in vergelijking met vorig jaar geeft dat een sprong van 133 procent. “Het kleine broertje wordt groot”, lacht Kooken. “De groeicijfers van padel zijn spectaculair, maar dat is eigen aan een nieuwe, populaire sport. Padel werd goed in de markt gezet en de Vlaamse sporter kreeg de microbe snel te pakken.”

Quote Digitalise­ring is voor ons een sleutel tot succes. We zetten in op tools om tennis en padel nog toeganke­lij­ker te maken voor onze leden. Gijs Kooken

“Wat het ledenaantal van tennis betreft nemen we doorheen de jaren een positieve trend waar. Met 165.436 tennisspelers zorgen we nu voor een historisch record in Vlaanderen. Tennis groeide het voorbije jaar met 8 procent. Het is duidelijk dat de sport een klassieker blijft. Vanzelfsprekend zijn er heel wat spelers die beide sporten combineren en dus deel uitmaken van zowel de tennis- als de padelgroep.”

‘Virusveilige’ sporten

Het is vooral opmerkelijk dat Tennis Vlaanderen ondanks de aanslepende pandemie bokkensprongen maakt. “Dat heeft in grote mate te maken met het feit dat zowel tennis als padel eerder ‘virusveilige’ sporten zijn”, zegt Kooken. “Een echte competitiespeler vindt ook snel de weg terug naar de diverse toernooien. Dat bewees de voorbije zomerperiode. Ik dien ook aan te stippen dat onze clubs in deze covidperiode enorme inspanningen leverden. Ze zorgden voor leuke initiatieven en voor een aantrekkelijk zomer- en winteraanbod.”

Ook de komende jaren wil Kooken met Tennis Vlaanderen blijven groeien. “Dat is de betrachting van elke federatie”, aldus Kooken, die in 2015 CEO van de Vlaamse tennisfederatie werd. “Digitalisering is voor ons een sleutel tot succes. We zetten in op tools om tennis en padel nog toegankelijker te maken voor onze leden. Zo ontwikkelden we dit jaar de tool mijnterrein.be om snel een vrij terrein in de buurt te vinden. Dat bleek een geweldig succes. Wie tijdens de kerstperiode één van de sporten wil uitproberen kan trouwens snel een kijkje nemen (lacht).”

Kooken ziet genoeg mogelijkheden om de padelsport nog verder uit te breiden. “Er is zeker nog heel wat onontgonnen terrein. We zullen nog meer inzetten op jeugd en onze betere spelers krijgen de kans om in ons land aan belangrijke toernooien deel te nemen.”

Kim en Justine

Wat tennis betreft zijn de grote uithangborden van Kim Clijsters en Justine Henin van begin jaren 2000 er niet meer, maar Kooken gelooft sterk in continuïteit. “Bij de mannen stond David Goffin vele jaren binnen de top 20 van de wereld en hopelijk kan hij weer aanpikken. De 22-jarige Zizou Bergs heeft een zeer opmerkelijk jaar achter de rug en wat het dubbelspel betreft blijven Sander Gillé en Joran Vliegen het goede voorbeeld geven. Bij de vrouwen is Elise Mertens zowel in enkel- als in dubbelspel een vaste waarde aan de top, maakte Alison Van Uytvanck vorige week nog een sprong naar de 58ste plaats op de wereldranglijst en kwam Greet Minnen stevig de top honderd binnen. En niet onbelangrijk: volgende week, bij de start van het nieuwe jaar, staan er liefst acht Belgen in de top honderd bij de junioren. Wellicht is ook dat een primeur. Redenen genoeg dus om sterk in de toekomst te geloven.”