Teleurstellend 2020 zit erop voor David Goffin: "Blij dat het gedaan is"

Even terug naar begin 2020. Geen vuiltje aan de Australische lucht toen, want corona was nog redelijk ver van het bed en David Goffin start zijn jaar met zeges op Grigor Dimitrov én Rafael Nadal tijdens de ATP Cup. Een soort demonstratietoernooi, deze nieuwe landencompetitie, en dus niet geheel relevant maar toch een fijne opsteker om zo je elfde profjaar aan te vatten. De 29-jarige Luikenaar weet echter geen vervolg te breien aan die opmerkelijke opener. Op de Australian Open gaat hij er in de derde ronde uit tegen Rublev, en ook nadien kan hij amper scoren. Een vierde ronde op de US Open na de herneming kan er nog door, maar daarna vervalt Goffin in matig tennis gedreven door corona-angst. Een lamentabele en lusteloze eerste ronde op Roland Garros tegen Sinner het negatieve hoogtepunt. Vier weken later is er van verbetering nog geen sprake, mede door een effectieve coronabesmetting die Goffin uit het toernooi van Wenen hield en hem eigenlijk ook van de baan had moeten houden in Antwerpen.