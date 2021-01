Tandengeknars bij mindere goden in Melbourne: Djokovic kan wél een luchtje scheppen in Adelaide

Twee weken quarantaine in de aanloop naar de Australian Open is voor niemand gemakkelijk. Maar terwijl in Melbourne de spelers de ramen van hun hotelkamers niet kunnen opendoen tenzij op een kleine kier - Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen communiceerden zo de afgelopen dagen met elkaar - profiteren de toppers in Adelaide van een veel grotere bewegingsvrijheid.

In de Majestic M Suites hebben Novak Djokovic en co zelfs een balkon om even te verpozen en een luchtje te scheppen tijdens de lange dagen. Het zijn dit soort foto's die voor nogal wat tandengeknars zorgen bij de mindere goden in Melbourne. Er zou Rafael Nadal, Naomi Osaka en Serena Williams dan ook gevraagd zijn om niet te veel beeldmateriaal op sociale media te gooien, om zo de na-ijver binnen de perken te houden. De hele dag binnenblijven op hun hotelkamer uit collegialiteit was misschien net iets te veel gevraagd.