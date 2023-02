Steve Darcis en Wim Fissette klaar voor hun taak als nieuwe coaches van nationale teams: “Aan ons om de mayonaise te doen pakken”

KBTB-voorzitter Dirk De Maseneer begon de persconferentie met een dankwoord aan het adres van Johan Van Herck. De erg succesvolle Antwerpenaar, die twaalf jaar lang de nationale mannenploeg en vier jaar het vrouwenteam leidde, was een kapitein met impact en had vanzelfsprekend beslagen opvolgers nodig. Met topcoach Wim Fissette en voormalig ‘Mister Davis Cup’ Steve Darcis slaat de federatie alvast daar de bal niet mis.

Vooral de aanstelling van de Limburgse zesvoudige grandslamwinnaar – Fissette deed dat met Clijsters, Halep, Kerber en Osaka – was in zekere zin verrassend te noemen. “Ik heb de laatste twaalf jaar veel met buitenlandse speelsters gewerkt en ben blij dat ik nu eens met de Belgische vlag kan zwaaien”, aldus Fissette. “Dit stond al langer op mijn lijstje. Toen de vraag kwam, was het een makkelijke beslissing.”

Het wordt evenwel geen eenvoudige opdracht om het hele potentieel uit dit vrouwenteam te halen. Van Herck beet er vier jaar lang zijn tanden op stuk. “Op zich heb ik ook niet veel ervaring met het managen van een ploeg”, wist Fissette. “Maar internationaal heb ik ook verschillende persoonlijkheden kunnen coachen en die aanpak ga ik doortrekken, in een team met eveneens verschillende karakters. Bovendien heb ik met Kirsten Flipkens als assistente iemand die het circuit én de Belgische speelsters uitstekend kent. Ik mik daarbij op een individuele aanpak en geloof heel hard in data. In dat opzicht ben ik ook een laptoptrainer.”

Volledig scherm Wim Fissette. © BELGA

Fissette moet er over twee maanden al staan als België in Canada moet winnen om een plaats in de finalefase van de Billy Jean King Cup af te dwingen. “Ik ga dan ook naar Miami om met de speelsters te praten en ze aan het werk te zien”, aldus de Truienaar, die de privécoaches mee wil betrekken in het proces. “Ik hoop alleszins op een voltallig team (met assistente Flipkens als mogelijke dubbelspeelster, red.) en de eerste contacten lieten dat ook uitschijnen.”

Fissette laat dit nieuwe hoofdstuk zijn persoonlijke ambities niet in de weg staan. “Het blijft mijn bedoeling om deze rol te combineren met het coachen van een topspeelster”, gaf hij toe. “Het zijn uiteindelijk maar twee weken op een seizoen. In principe heeft het ene niets met het andere te maken.” Tenzij zijn toekomstige pupil in de week na een ontmoeting tegen een Belgische speelster uitkomt natuurlijk, de vergaarde voorkennis zou dan op zijn minst toch een beetje vreemd zijn.

Ervaring

Problemen die zich vooralsnog niet stellen voor Steve Darcis. De Luikenaar lijkt in de wieg gelegd voor deze job en heeft die goesting nooit onder stoelen of banken gestoken. “Ik heb veel aanmoedigende boodschappen gekregen”, glimlachte de Luikenaar. “En dat doet altijd plezier. Ik had gehoopt eerst in september (tegen Oezbekistan) een ontmoeting met Johan mee te lopen, maar het is anders uitgedraaid. Hij was een fantastische kapitein, ik heb hem van dichtbij meegemaakt en heb heel wat dingen van hem opgepikt. Net als van Julien Hoferlin. Ik ga die zaken bijhouden, toepassen en er misschien proberen nog beter mee te doen.” Daarvoor rekent Darcis ook op Ruben Bemelmans, die hem als assistent-coach zal ondersteunen. “We kennen elkaar al heel lang en hebben ongeveer dezelfde rol (coaches van het hoogste niveau, red.) binnen onze federaties. We gaan onze ervaring gebruiken om de ploeg mooie dingen te laten verwezenlijken. Aan ons om de mayonaise te doen pakken.”

Volledig scherm Steve Darcis en Ruben Bemelmans. © BELGA