“Spygate” op Wimbledon: vader van nummer één Alcaraz filmt voor mogelijke finaleclash training van Djokovic

De mogelijke finaleclash tussen Carlos Alcaraz (20) en Novak Djokovic (36) op Wimbledon wordt opgehitst door een opmerkelijk voorval. De vader van Alcaraz filmde een training van Djoko. Zonder kwade intenties, stelt de Spanjaard, maar Djokovic is minder amused . “Ik vraag om meer privacy. Want relaxed trainen is zo onmogelijk.”

Elk moeten ze nog één horde nemen richting de finale op Wimbledon. Novak Djokovic (ATP 2) speelt omstreeks 14u30 tegen Jannik Sinner (ATP 8), daarna is het Carlos Alcaraz (ATP 1) versus Daniil Medvedev (ATP 3). Spektakel gegarandeerd, al zijn Djokovic en Alcaraz wel de (duidelijke) favorieten straks om de finale te bereiken.

Die mogelijke finaleclash wordt alvast opgewarmd en aangestookt door een opmerkelijk voorval. De vader van Alcaraz zou immers een trainingssessie van Djokovic hebben gefilmd. De oefenbanen zijn open voor publiek, zodat de fans ook daar een glimp kunnen opvangen van hun tennishelden. En dus ook de vader van Alcaraz, al een hele poos aanwezig in Londen, ging een kijkje nemen. Alleen merkte iemand op dat hij daarbij een camera in de aanslag hield om het hele gebeuren te filmen. En dat stuit op kritiek, niet in het minst van Djoko zelf.

Volledig scherm Carlos Alcaraz op Wimbledon. © Photo News

Op zijn persconferentie werd Alcaraz gevraagd naar het incident. Ontkennen deed hij niet. “Mijn vader is een enorme tennisfan. Hij kijkt niet alleen naar mijn wedstrijden. Dagelijks komt hij om 10u het domein op om matchen te bekijken, trainingen bij te wonen en ja, ook Djokovic aan het werk te zien. Pas om 23u is hij weer weg. Of hij Djoko ook gefilmd heeft? Dat is zeer waarschijnlijk, ja.” Het aanwezige journaille wilde weten of de jonge Spanjaard hier geen voordeel uit haalt. “Dat denk ik niet. Ik heb via andere platformen al genoeg materiaal van Djoko in mijn bezit.”

Privacy

Maar Djokovic zelf, met 23 grandslamtitels recordhouder, was dus toch niet opgezet met de aanwezigheid en vooral daden van papa Alcaraz. Toen hij het nieuws vernam in Servische media, moest er hem iets van het hart.

“Alles is hier zo georganiseerd zodat we geen privacy hebben tijdens onze trainingen”, aldus Djokovic. “Terwijl ik net wat meer afgeschermd wil zijn. Om wat zaken uit te proberen. Of om wat helderder met mijn team te communiceren. Maar nu kijkt iedereen maar over mijn schouder mee. Je wéét dat je rivalen er zijn. Je weet dat ze volgen waar je de focus op legt. Echt relaxed trainen is zo onmogelijk, want élke slag wordt geanalyseerd. Ik ga niet ontkennen dat zoiets een mogelijk effect heeft op een match. Tegen Alcaraz. Of tegen eender wie.”

Een akkefietje dus richting een eventuele finale tussen de nummers 1 en 2, zonder beide heren het écht op de spits willen drijven. Al spreken de Engelse media, altijd iets buitensporiger in de woordkeuze, over een “spygate”.

Volledig scherm Djokovic op training. © AFP