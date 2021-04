Spuwen, bewust opslag inleveren en content met 10.000 dollar bij verlies: Benoît Paire mag niet naar Spelen na vat vol fratsen

TennisBenoît Paire (31) mag zijn olympische tennisambities opbergen. Het nummer 35 van de wereld is niet verlegen om een frats of straffe uitspraak en bekoopt dat nu. Paire wordt door de Franse tennisfederatie uit de selectie voor Tokio geweerd “wegens herhaald ongepast gedrag”.

“De Franse tennisfederatie (FFT) heeft beslist om Benoît Paire uit te sluiten voor een mogelijke selectie voor de Olympische Spelen wegens herhaald ongepast gedrag.” Gilles Moretton, voorzitter van de FFT, gaf in Franse media wat meer uitleg. “Zijn gedrag is sinds het begin van 2021 ongepast en ondermijnt alle waarden van sport. Het is bovendien onverenigbaar met de olympische geest. Het is de plicht van elke tennisser, op welk niveau ook, om de waarden van onze sport te respecteren en zich voorbeeldig op te stellen op en naast het veld. Voor onze jongeren én voor ons land.”

Over het gedrag van Paire, die met Båstad (2015), Marrakesh en Lyon (beide 2019) drie ATP-titels op zak heeft, valt inderdaad wat te zeggen. Door corona zit hij mentaal helemaal aan de grond, zo gaf hij twee weken geleden nog aan. Hij verloor in de eerste ronde van Monte Carlo en ging op de persconferentie helemaal los. “Eigenlijk kon die wedstrijd me niks schelen. Mijn ouders wonen op twee uur van hier. Dus ik pak mijn zak en ben zo snel mogelijk weg. Tennis maakt me niet meer blij. Het is alsof ik stond te spelen op een begraafplaats. Mijn motivatie is weg door corona.”

Niet zijn eerste bedenkelijke uitspraak. Een maand eerder klonk het nog zo na een verliespartij in Mexico: “Waarom zou ik mijn best doen als ik ook 10.000 dollar krijg na een match die ik verlies? Dat is het rare aan tennis. Je krijgt veel, ook al verlies je. Ik train dan ook niet meer. Ik haal mijn racket niet meer uit mijn tas. Ik doe mijn job wel nog door van toernooi naar toernooi te gaan. Maar tennis is niet mijn prioriteit. Iedere keer kan ik niet wachten om op het strand of in het zwembad te liggen.”

Stevige taal dus, maar ook qua houding maakte de 31-jarige Fransman de laatste maanden geen vrienden. In Buenos Aires spuwde hij enkele keren op het court en leverde hij zijn opslagspel bewust in. Toen hem attent werd gemaakt dat een fikse boete volgde, klonk het: “Wat maakt het uit? Ik heb toch al genoeg verdiend.” Tel daarbij de vele woede-uitbarstingen uit het verleden en het is niet vreemd dat Paire wordt aanzien als de Franse bad boy van het tennis. Niet vergeten: op de Spelen van Rio werd hij als eens vroegtijdig naar huis gestuurd om disciplinaire redenen.

