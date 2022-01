Sportief huwelijk: ex-winnares US Open trouwt met Amerikaanse gewezen spits van AZ Alkmaar

Sloane Stephens (28), voormalig winnares van de US Open, is in het huwelijksbootje gestapt met Jozy Altidore (32), die twee jaar bij AZ Alkmaar in de aanval speelde. Het sportieve echtpaar deelde een foto op social media waarop ze in trouwkleding hand in hand lopen tijdens de huwelijksceremonie, met de datum 1 januari 2022 als bijschrift. Het Amerikaanse duo was sinds april 2019 verloofd. De Amerikaanse tenniskoningin Billie Jean King (78) was er snel bij om het heuglijke stel geluk te wensen op Twitter. Stephens (28) won de US Open in 2017. In 2018 stond ze op de derde plaats op de wereldranglijst, haar hoogste notering tot dusver. Altidore (32) speelt momenteel voor Toronto FC in de Major League Soccer. Hij scoorde 42 keer in 115 interlands voor de Amerikaanse ploeg. Naast AZ speelde Altidore ook voor Villarreal, Bursaspor, Hull City en Sunderland.

Greet Minnen (WTA-80) heeft zich in Melbourne niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het Summer Set 2-toernooi. Ze verloor na één uur en 56 minuten tennis in twee sets (7-5 en 7-5) van de Russin Kamilla Rakhimova (WTA-120). Ook Alison Van Uytvanck heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op de Melbourne Summer Set 1. De 27-jarige Vlaams-Brabantse verloor, aan de zijde van de Deense Clara Tauson, in twee sets (6-3 en 6-2) van de Amerikaanse tandem Asia Muhammad/Jessica Pegula, samen het tweede reekshoofd. De partij duurde slechts een uur. Dinsdag verloor Van Uytvanck (WTA 58) ook al haar eerste ronde in het enkelspel in Melbourne. Op het Summer Set 2-toernooi, het andere WTA 250-toernooi in Melbourne, moest ze in drie sets (7-6 (7/5), 1-6 en 7-5) de duimen leggen voor de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 78).

Kirsten Flipkens zit wel in de tweede ronde van het dubbelspel in Melbourne. Flipkens nam, aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo, in haar eerste ronde na een spannend duel van twee uur en dertien minuten tennis in een supertiebreak (6-7 (5/7), 7-6 (8/6) en 10/3) de maat van het Amerikaanse duo Desirae Krawczyk/Christina McHale. Bij de laatste acht wacht voor Flipkens mogelijk een duel met een landgenote. Ze kan Greet Minnen treffen, indien zij, aan de zijde van de Australische Ellen Perez, de maat neemt van het Australische duo Destanee Aiava/Lizette Cabrera. Minnen en Perez zijn het vierde reekshoofd, Aiava en Cabrera staan dankzij een wildcard op de hoofdtabel. Flipkens neemt in Melbourne niet deel aan het enkelspel.

Zizou Bergs (ATP 192) heeft zijn eerste wedstrijd van 2022 winnend afgesloten. Onze landgenoot nam in de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Australische Bendigo na één uur en 36 minuten tennis in twee sets (6-1 en 7-6 (7/4)) de maat van de Tsjechische kwalificatiespeler Jaroslav Pospisil (ATP 793). Bergs was als zestiende reekshoofd in Australië vrij in de eerste ronde. In de derde ronde (achtste finale) treft hij de Fransman Hugo Grenier (ATP 150), het derde reekshoofd. Grenier rekende in de tweede ronde in twee sets (7-6 (7/5) en 6-0) af met de Italiaan Lorenzo Giustino (ATP 207). Bergs is niet de enige Belg op de hoofdtabel in Bendigo. Ruben Bemelmans (ATP 212) ging er eerder in de eerste ronde al uit in twee sets (6-4 en 6-4) tegen de Tsjech Vit Kopriva (ATP 198).

Donderdag speelt Bergs ook zijn eerste duel in het dubbelspel. Hij vormt, aan de zijde van de Italiaan Flavio Cobolli, het derde reekshoofd en was vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde (kwartfinale) is de Italiaans-Russische tandem Thomas Fabbiano/Dmitri Popko de tegenstander.Bemelmans is samen met de Duitser Daniel Masur het topreekshoofd in het dubbelspel. Samen ontmoeten ze in de tweede ronde de Australiërs James McCabe en Matthew Christopher Romios, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staan.

Volledig scherm Zizou Bergs. © BELGA