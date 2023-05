Speelt de heupblessure dan toch weer op? “Rafael Nadal zegt af voor Roland Garros”

Wim Fissette debuteert als kapitein van Belgisch Billie Jean King Cup-team: “Ben blij met het team hier aanwezig”

Vrijdag en zaterdag staat België in Vancouver tegenover Canada met een plaats in de finalefase van de Billy Jean King Cup later dit jaar als target. Nieuwe kapitein Wim Fissette en even nieuwe assistent-coach Kirsten Flipkens kijken hoopvol vooruit.