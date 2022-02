Speech Djokovic (die ook Amerika niet binnen mag) na zege in Dubai cynisch onthaald: “Kon me geen betere plaats inbeelden”

Tennis“Ik kon me geen betere plaats inbeelden om het seizoen te beginnen." Dat zei Novak Djokovic tijdens een interview op de court in Dubai nadat hij zijn seizoen eindelijk heeft ingezet, met winst tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Nogal wiedes, werd er op de sociale media gretig gereageerd - ‘t is de enige plaats waar de Serviër, de enige niet-gevaccineerde speler in de top 100 van de ATP-ranking, eenvoudigweg mag spelen. Ook Indian Wells begin volgende maand lijkt een no-go te worden.

Twee keer 6-3 op het hardcourt in Dubai en fel toegejuicht in Dubai, met fans die spandoeken showden waarop ze hun steun aan ‘Nole’ betuigden. Zijn eerste officiële wedstrijd van 2022 werd een leuke voor Djokovic. “Ik had mij geen warmer welkom kunnen voorstellen. Er is veel tijd verstreken sinds mijn laatste wedstrijd, en ik kon mij geen betere plaats inbeelden om het seizoen te beginnen”, sprak hij na afloop in het Dubai Duty Free Stadium voor een enthousiast publiek.

Alleen is het nog maar de vraag hoeveel wedstrijden er na Dubai zullen volgen. Gevraagd of hij straks van de partij zal zijn op Indian Wells (10 tot 20 maart), moest Djokovic toegeven dat dit voorlopig niet het geval zal zijn. “Ik mag de States vandaag niet binnen. Maar we wachten af wat er nog gebeurt. Misschien verandert de situatie de komende weken wel.” Djokovic komt voorlopig wel voor op de lijst met ingeschreven spelers voor Indian Wells, het Masters 1.000-toernooi in de woestijn van Californië dat hij al vijf keer op zijn naam schreef (2008, 2011, 2014, 2015, 2016).

In januari kon Djokovic niet meedoen aan de Australian Open omdat zijn medische vrijstelling waarmee hij de vaccinatieplicht tegen het coronavirus wilde omzeilen, niet werd aanvaard. In de Verenigde Arabische Emiraten kan ‘Novaxx’ wel meespelen omdat het coronavaccin er niet verplicht is voor reizigers die het land binnen komen. “Uiteindelijk is dit een overwinning in twee sets. Ik moet tevreden zijn met mijn tennis, vooral omdat ik bijna drie maanden niet gespeeld heb”, voegde hij er nog aan toe.

Djokovic won het toernooi van Dubai al vijf keer, voor het laatst in 2020. In de tweede ronde (achtste finales) speelt hij tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 26) of de Australiër Alex de Minaur (ATP 32).

