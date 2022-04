Spaanse wonderboy Carlos Alcaraz bereikt exact 17 jaar na zijn idool voor eerst top 10: wie is ‘de nieuwe Rafael Nadal’?

Op 4-jarige leeftijd begon Carlos Alcaraz met tennissen bij de plaatselijke tennisclub in Murcia. Wanneer Alcaraz 11 was, kreeg Albert Molina, een manager en landgenoot van Alcaraz, hem in het oog. Molina over het Spaanse tennistalent: “Hij liet een heel goede indruk achter op mij. Ik was hem aan het volgen en probeerde zijn ouders te overtuigen om met mij samen te werken. Wanneer Alcaraz 12 werd, besliste zijn vader dat het een goed idee was om die samenwerking tussen mij en Alcaraz te starten.” Op zijn 15de werd het jonge Spaanse tennistalent een professionele tennisser, net zoals Rafael Nadal. Hij won in datzelfde jaar samen met de Spaanse nationale ploeg de Junior Davis Cup. Onze analist Filip Dewulf over de jonge Spanjaard: “Al vanaf zijn 15 jaar was het duidelijk dat hij een groot talent was. Mijn zoon heeft nog samen met hem getennist in Murcia en zag toen al een talentvolle tennisser op het veld staan.”

Daarna verhuisde hij naar Villena, een stad in de buurt van Valencia. Daar trainde hij in de Equelite Sport Academy en leerde hij zijn coach, Juan Carlos Ferrero, kennen. Als jonge prof liet de Spanjaard op Roland Garros 2021 al van zich spreken door de jongste tennisser te zijn in 29 jaar die de derde ronde kon halen op het Parijse gravel. Alcaraz maakte voor de eerste keer indruk op de buitenwereld door onze landgenoot David Goffin (toen nog ATP 14) te kloppen op de Ocean Road Open in februari dit jaar. Met zijn forehand aan kruissnelheid, zijn onuitputbaar loopvermogen op de court en vooral zijn ontembaar enthousiasme heeft Alcaraz alles om het te maken aan de top. Carlos Alcaraz: “Veel spelers zijn extra gespannen op de belangrijke momenten en wachten op de fout van de tegenstander. Ik ga er dan net voor. Dat is de juiste manier.”

Troonopvolger van Nadal

Begin deze maand onttroonde Alcaraz Novak Djokovic als de jongste winnaar van de Miami Open. “De eerste van vele zeges die nog gaan komen, daar ben ik zeker van”, schreef Nadal op Twitter. Onze analist Filip Dewulf:“‘De nieuwe Nadal’ heeft dezelfde nationaliteit, energie en resultaten op jonge leeftijd als Rafa.” Vooral het gravel is een belangrijke overeenkomst tussen Rafael Nadal en Carlos Alcaraz. Ze houden er allebei van om op die grond te spelen en halen daar ook hun beste resultaten.

Hij wordt wel vergeleken met zijn landgenoot Nadal, maar zijn speelstijl lijkt eigenlijk meer op die van Roger Federer. David Goffin die het eerste bekende ‘slachtoffer’ werd van Alcaraz: “De winnende halfvolleys waarmee de Spanjaard op de return van een eerste opslag uitpakte, heb ik alleen nog maar Federer zien doen. Hij maakte me gewoon af. Ik weet niet of hij elke dag of elke match op deze manier speelt, maar het was een geweldige prestatie.” Ook Alcaraz’ coach Juan Carlos Ferrero ziet dingen die overeenkomen met de Zwitser. “Net als Roger kan Carlos op alle ondergronden schitteren. En hij voelt de cruciale momenten in een wedstrijd goed aan.” Er hangt ook een fotokader van Alcaraz en de 40-jarige Zwitser in de slaapkamer van het Spaanse tennistalent. Het bekende horlogemerk Rolex, sponsor van Roger Federer, ziet hem als de ideale opvolger van de Zwitserse ex-nummer 1 op de ATP-ranking. Alcaraz heeft zich namelijk dit jaar geëngageerd om net zoals Federer wereldwijd ambassadeur te worden van de horlogemakers. In zijn vrije tijd is de jonge Spanjaard fan van Real Madrid en Kylian Mbappé en is hij beginnen golfen, net zoals zijn idool Nadal. Daarnaast traint de jonge Spanjaard zijn denkvermogen met schaken. Hij houdt ook van niets liever dan een siësta in de namiddag en een portie sushi voor hij aan een wedstrijd begint op de tennisbaan.

Match made in heaven

Maar er moet natuurlijk ook getraind worden. Het voordeel van Alcaraz heeft, is dat hij het grootste team achter zich heeft staan om hem mee naar de wereldtop te helpen. Vooral zijn coach en landgenoot, Juan Carlos Ferrero, die zelf tenniste van 1999 tot 2012, de ATP-ranking aanvoerde van september tot november 2003 én Roland Garros won in datzelfde jaar, moet er op toe zien dat de jonge Spanjaard geen stappen overslaat in zijn groeiproces richting de top. Ferrero over de ontwikkeling van Alcaraz: “Zijn belangrijkste les is geduld. Overhaasten heeft geen zin, je moet het spel en alles wat daarbij komt kijken, respecteren en ervaren.” Alcaraz had op zijn beurt mooie woorden voor zijn coach: “Ik heb al mijn overwinningen aan hem te danken en ik behaal ze om hem te bedanken. Juan Carlos is altijd bij mij wanneer ik op het veld sta, zelfs als hij er niet is.” Onze analist Filip Dewulf weet dat Alcaraz naast coach Juan Carlos Ferrero nog een uitgebreide staf heeft: “Alcaraz heeft ook een conditietrainer, een kinesist, een dokter, een psychologe, een recuperatiespecialist en tenslotte ook manager Albert Molina die zelf tenniste van 1993 tot 1995.”

Exact 17 jaar na Nadal in top 10

Dat coaching team zorgt ook voor goede resultaten van de jonge Spanjaard. Na zijn overwinning tegen Stefanos Tsitsipas op het ATP-toernooi van Barcelona staat hij vanaf maandag in de top 10 van de wereldranglijst. Opvallend: Nadal kwam op 25 april 2005 voor het eerst de top tien binnen. Maandag is dat exact 17 jaar geleden.

Onze analist Filip Dewulf over de toekomst van Alcaraz: “Hij heeft het potentieel om dubbele cijfers te halen in het aantal Grand-Slamoverwinningen.” De Tsjecho-Slowaakse Martina Navratilova, tenniste zelf van 1973 tot 1996 en van 2000 tot 2006 en ziet ook een grote toekomst weggelegd voor het Spaanse tenniswonder: “Op elke Grand Slam gaat het nu om Nadal, Djokovic, Medvedev en Alcaraz.” ‘De nieuwe Nadal’ wil volgende maand dan ook meedoen voor de eindzege op Roland Garros: “Ik ben niet bang om te zeggen dat ik een Grand Slam wil winnen. Mijn droom is om nummer 1 te worden. Van Rafa (Nadal) neem ik de attitude, van Djoko (Djokovic) de veelzijdigheid en van Federer de zuiverheid van de slag.” Met de hulp van de woorden van zijn grootvader wil de jonge Spaanse tennisfurie dat doel bereiken. “Mijn grootvader heeft mij altijd verteld dat ik moest focussen op de 3 C’s: hoofd (cabeza), hart (corazón) en charisma (cojones). Dat motto draag ik altijd bij me.”