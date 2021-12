Spaanse tennislegende Manolo Santana (83) overleden

TennisDe Spaanse tennislegende Manolo Santana is in Marbella op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie van het Masters 1.000 in Madrid. Van dat toernooi was de voormalige nummer een van de wereld erevoorzitter. Santana leed aan de ziekte van Parkinson.

Santana won vier Grand Slams: Roland-Garros in 1961 en 1964, de US Open in 1965 en Wimbledon als eerste Spanjaard in 1966. Hij wordt beschouwd als de pionier van het Spaanse tennis.

“Bedankt voor alles wat je voor het Spaanse tennis gedaan hebt. Je hebt het pad geëffend voor zoveel anderen”, reageerde Rafael Nadal via Twitter op het overlijden van zijn landgenoot. “Je was een voorbeeld en een echte vriend. We zullen je nooit vergeten.”

In 1979 zette Santana een punt achter zijn tennisloopbaan. Vijf jaar later werd hij opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Hij bekleedde tot voor kort de functie van toernooidirecteur op het Masters 1.000 van Madrid en was van 1980 tot 1985 en van 1995 tot 1999 ook kapitein van het Spaanse Daviscup-team.

