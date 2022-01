Sluipt Nadal na lange terugweg naar 21ste grandslamtitel? “Iedereen rond mij, ikzelf ook, had bij momenten twijfels”

Een tiebreak van 28 minuten, dat had Rafael Nadal nog niet meegemaakt in zijn carrière. De vierdubbele gebalde vuist na die 16-14 in de eerste set van zijn achtste finale was op zijn plaats. De laatste weerstand van Adrian Mannarino (ATP 69) was daarmee ook gebroken waardoor de Mallorcaan met 7-6, 6-2, 6-2 verder fluitend naar zijn veertiende kwartfinale op de Australian Open kon. Vreemd genoeg resulteerde die regelmaat maar in vijf finales en één titel (2009) op Melbourne Park. Zijn eigen lichaam maar vooral ook de concurrentie waren de grote spelbrekers in die vijftien jaar.

Twijfels nog niet helemaal verdwenen

Nadat begin augustus van vorig jaar bleek dat de pijn in zijn linkervoet – een blessure die Nadal jarenlang meesleepte – niet meer te harden was, onderging hij in september een behandeling die hem een tijdje met krukken deed lopen. “Iedereen rond mij, mezelf incluis, had bij momenten twijfels”, gaf Nadal mee hoe die wintermaanden verliepen. “Niet over deze Australian Open maar of ik wel zou kunnen terugkomen op de tour. Er waren dagen bij dat ik maar een half uurtje kon trainen. En de twijfels rond mijn voet zijn nog steeds niet helemaal verdwenen. Want de blessure is niet opgelost, hè. We moesten een manier vinden waarop de pijn onder controle was en ik zou kunnen tennissen. Dat was het doel.”