Slipgevaar op Wimbledon: waarom opvallend veel spelers uitglijden (maar dat ergens ook hun eigen schuld is)

Gras gevaarlijk? Zeker in de begindagen van Wimbledon zijn er opvallend veel glijpartijen. Venus Williams was maar één van de vele slachtoffers. De oorzaken zijn velerlei.

“I was killing it. Then I got killed by the grass.” Venus Williams (43), vijfvoudig winnares op Wimbledon, kon er nog een beetje mee lachen. In haar eerste ronde tegen Elina Svitolina ging het Amerikaanse icoon in de eerste set flink onderuit, waarbij ze haar reeds ingetapete knie bezeerde en het uitschreeuwde van de pijn. Williams speelde de wedstrijd nog wel uit maar was na haar valpartij niet meer dezelfde. “Ach, gras gaat altijd glad zijn”, zei ze naderhand. “Op een bepaald ogenblik ga je sowieso vallen.”

Zeker in het begin van het tornooi, als het gazon nog in quasi perfecte staat en onaangeroerd is, zijn de uitglijders niet op de vingers van één hand te tellen. Vooral rond het net – waar de spelers minder komen en de ondergrond dus langer zacht blijft – is het aartsmoeilijk om bruusk te stoppen na een spurtje van enkele meters. Wij zagen Barbora Strycova een vreemde beweging maken en met de schrik vrijkomen na zo’n ren naar het net in haar wedstrijd tegen Maryna Zanevska, terwijl Linda Fhruvirtova een knieblessure opliep in haar partij tegen Petra Martic. De jonge Tsjechische moest uiteindelijk opgeven in de derde set. Valpartijen horen bij het grastennis en daar hebben de tennissers zelf ook (onbewust) een beetje schuld aan.

Volledig scherm Venus Williams. © Photo News

Tegenwoordig zijn al die spelers immers zo beweeglijk en explosief, waarbij ze ook nog eens op gevaar van eigen leven naar vaak onmogelijke ballen reiken, dat daar vroeg of laat accidenten van komen. Sommige tennissers – Novak Djokovic om de bekendste maar meteen te noemen – durven het ook aan om gewoon te glijden op het gras. Het zegt iets over de perfect getrimde banen op de All England Club dat zoiets mogelijk is, maar het toont ook aan dat uitschuivers bijna niet uit te sluiten zijn. Bovendien is gras ook nog erg gevoelig voor vochtigheid, wat het allemaal nog wat gladder en onveiliger kan maken. Vandaar dat wedstrijden meestal meteen nadat er twee druppels regen zijn gevallen worden stopgezet.

Volledig scherm Bij regen wordt het veld snel afgedekt met een zeil. © Photo News

Die vochtigheid valt op het centercourt evenwel niet buiten te houden als het dak gesloten wordt. In 2021 moest Serena Williams nog opgeven nadat ze in haar eerste ronde een enkelblessure opliep na een verkeerde beweging. Ook toen werden er vragen gesteld bij de omstandigheden in misschien wel het bekendste tennisstadion ter wereld. Bij de inauguratie van het dak in 2009 schepte het onderhoudspersoneel nochtans nog op met de vochtigheid die binnenin bewaard bleef om het gras zo in perfecte conditie te houden voor proftennis.

Dat komt dus evenwel ook met enige ongemakken. Want, nu we toch bezig zijn, als het een glorieuze veertien dagen zijn in Londen en de banen enkel met zon en hoge temperaturen krijgen af te rekenen, schuilt er ook gevaar. Dan worden de plekken achter de baseline, waar de tennissers tegenwoordig het meest vertoeven, het snelst afgesleten en blijft er tegen het einde enkel nog een stoffig laagje grond over. En dat, u had het al geraden, is dan weer een ideale voedingsbodem voor meer uitschuivers.

Volledig scherm Een beeld uit 2021: Djokovic valt na z'n gewonnen finale op het volledig kapotgespeelde gras. © EPA