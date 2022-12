Sjoemelde Italiaanse tennisster Camila Giorgi met coronacertificaat om te kunnen rondreizen en spelen?

Voor de tennisprofs was een Covid-vaccinatie het voorbije jaar absoluut noodzakelijk om hun vak zonder beperkingen te kunnen uitoefenen. Reden waarom Novak Djokovic (35) vorig jaar in een storm terechtkwam, toen de niet-gevaccineerde Serviër een kleine week opgesloten zat in een armtierig vluchtelingenhotel om uiteindelijk zijn titel op de Australian Open niet te kunnen verdedigen. De 21-voudige grandslamwinnaar mocht daarna ook niet deelnemen aan de US Open.

Giorgi speelde dit jaar 17 toernooien en nam deel aan alle vier de grandslams. Op Roland Garros behaalde ze voor het eerst in haar carrière de achtste finales, al viel ze er ook op door een vestimentair probleem. Sinds haar verlies in de tweede ronde in de nazomer op de US Open, heeft ze geen wedstrijd meer gespeeld. Officieel is de drievoudig WTA-toernooiwinnaar (laatste titelwinst in Montreal 2021) geblesseerd. Op de United Cup (vanaf 29 december) Down Under maakt ze geen deel uit van de Italiaanse selectie. Ze zou wel deelnemen aan het WTA 500-toernooi in Adelaide en de Australian Open. Als dat nog kan.