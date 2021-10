Sinner is eerste finalist van European Open na vlotte zege tegen Harris

European OpenJannik Sinner (ATP 16) heeft als eerste de finale van de European Open (hardcourt/508.600 euro), het ATP-toernooi van Antwerpen, bereikt. In zijn halve finale maakte hij komaf met de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32), de poulain van Xavier Malisse. Het Italiaanse eerste reekshoofd haalde het met 6-2 en 6-2 in de Scheldestad.

In de finale neemt Sinner het op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 70) en de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 13), het tweede reekshoofd en voormalig verliezend finalist van de European Open. Zij komen later op de dag nog in actie.

Harris. © BELGA

Sinner, nog altijd maar 20 jaar, gaat in Antwerpen op zoek naar zijn vijfde ATP-titel. Eerder dit jaar kroonde hij zich al tot eindwinnaar in het Bulgaarse Sofia, het Amerikaanse Washington en het Australische Melbourne. Ook in 2020 was de jongeling de beste in Sofia, wat hem zijn eerste ATP-triomf opleverde.

Harris is ondanks zijn exit in het enkelspel nog niet uitgetennist in ons land. Zaterdagavond gaat hij aan de zijde van coach Malisse op zoek naar een plek in de finale van het dubbelspel. Daarvoor moeten ze zich voorbij de Nederlandse derde reekshoofden Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zien te murwen.

© BELGA