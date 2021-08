Simona Halep trekt zich geblesseerd terug uit WTA-toernooi Cincinnati, maar hoopt weer fit te zijn voor US Open

Tennis Clijsters biedt weerwerk in eerste match in bijna een jaar, maar zege is toch voor Stephens in exhibitie­du­el in Atlanta

26 juli Een klein jaar na haar door corona en een blessure verstoorde rentree kwam Kim Clijsters vannacht eindelijk nog eens in actie in een demonstratiematch tegen Sloane Stephens in Atlanta. De 38-jarige Limburgse - mét ingepakte rechterkuit - kon zeker weerwerk bieden, maar de Amerikaanse haalde het toch in twee sets (6-4, 6-4).