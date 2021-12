Simon Goffin, broer van, is de nieuwe coach van Elise Mertens

Geruchten deden al een tijdje de ronde dat de 26-jarige Elise Mertens en Robbe Ceyssens geen duo meer vormden. Op professioneel vlak is dat alvast het geval. Na twee jaar en half zit hun tweede samenwerking erop. Onder Ceyssens haalde Mertens in 2019 en 2020 nog kwartfinales op de U.S. Open en werd ze nummer één van de wereld in het dubbelspel, maar in het enkel was het laatste deel van het afgelopen seizoen eerder moeizaam.