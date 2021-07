Shapovalov past voor Tokio vanwege coronarestricties en vermoeidheid, Canadees gaf scheids op Wimbledon volle lading na late call

TennisDenis Shapovalov (ATP 12) zal niet deelnemen aan het Olympische Spelen in Tokio. De Canadees is vermoeid door zijn wedstrijden op Wimbledon, waar hij vrijdag sneuvelde in de halve finales, en ook alle coronamaatregelen vallen hem zwaar. In zijn verloren wedstrijd tegen Novak Djokovic ging de jonge Canadees hard tekeer tegen de umpire.

Shapovalov verloor gisteren van Novak Djokovic (ATP 1) in de halve finales van Wimbledon. “Ik ben doodmoe door het toernooi, maar ook vanwege de hele situatie met het coronavirus”, zei hij achteraf. “Ik zit al een maand in een bubbel voor Wimbledon. Het is mentaal zwaar. Het is een eer om je land te vertegenwoordigen op de Spelen. Maar ik kan het zo niet opbrengen.”

Eerder maakten Serena Williams (WTA 8) en Rafael Nadal (ATP 3) al bekend dat ze niet naar Tokio gaan. Nick Kyrgios (ATP 60) laat dan weer verstek gaan voor het olympisch tennistoernooi, dat loopt van 24 juli tot 1 augustus, omdat er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn.

Volledig scherm © Photo News

Ruzie met de scheids

Omdat Shapovalov in zijn halve finale tegen Djokovic vooral in de eerste twee sets eigenlijk de beste man op de court was, is de nederlaag des te pijnlijker. Bij het beslissende setpunt van Djokovic bij set 2 verloor de Canadees zijn geduld. De scheidsrechter had volgens hem pas laat aangegeven dat de opslag van de Serviër over de lijn zou zijn.

“30 minuten voor mijn shot man, 30 minuten voor mijn shot”, riep de nummer 12 van de wereld richting de scheids. Shapovalov was van mening dat de beslissing van de scheids zijn return had beïnvloed. “Waar ben je mee bezig? Hoe kan je dit callen op setpunt, ben je ermee aan het lachen? Ben je ermee aan het lachen? Je callt 30 minuten voor mijn shot, ik ging er niet voor. Ik gleed. Waar ben je mee bezig?” Shapovalov eiste dat het punt herspeeld zou worden, maar de umpire plooide niet. De set ging naar Djokovic, die uiteindelijk in drie sets won.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News