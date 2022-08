Serena Williams begint afscheidstournee in tranen en krijgt staande ovatie in Toronto: “Ik ben heel slecht in afscheid nemen”

TennisBloemen, tranen en minutenlange staande ovaties. Dat wordt het programma voor de afscheidnemende Serena Williams (40) de volgende weken in Cincinnati en New York. Het voorsmaakje in Toronto kon alvast tellen.

Met 6-4, 6-2 werd Serena Williams uit de National Bank Open in Toronto gekegeld door olympisch kampioene Belinda Bencic (WTA 12). Logisch die krachtverhoudingen, ook al had de 23-voudige grandslamkampioene dan al drie keer het Canadese toernooi op haar naam geschreven en werd ze gesteund door een tot en met de staanplaatsen gevuld centercourt. Maar de emoties waren natuurlijk moeilijk onder controle te houden. Begin deze week kondigde Williams in Vogue Magazine aan dat ze na 25 jaar carrière ermee ophoudt. “En ik haat het. Ik wil het onderwerp niet aansnijden of ik begin te wenen. Ik heb er alleen nog maar over gepraat met mijn therapeute”, liet de Amerikaanse legende toen optekenen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Na haar avondje in Toronto weet Williams alvast wat ze de komende weken kan verwachten. “Er waren veel emoties”, slikte ze. “Ik heb er altijd van gehouden om hier te spelen. Het waren 24 interessante uren.” Williams kreeg een boeket bloemen, truitjes van het NHL- en NBA-team van Toronto – dit is nu eenmaal Noord-Amerika – en werd gadegeslagen door dochter Olympia, die een sweater droeg met ‘G.O.A.T’ op (Greatest Of All Time). Uit de eigen kledinglijn van Williams natuurlijk en verkrijgbaar op haar website. “Ik ben verschrikkelijk slecht in afscheid nemen, maar dit is het: tot ziens, Toronto. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt, het was een plezier om voor jullie te mogen spelen”, snikte ze een laatste keer, alvorens in de coulissen te verdwijnen.

Nog Cincinnati en US Open

Dit scenario zal zich hoogstwaarschijnlijk nog twee keer afspelen. Eerst in Cincinnati, waar Williams volgende week een tiende keer passeert en ze twee keer wist te zegevieren. En daarna nog de climax in haar eigen New York. Zes keer pakte het sporticoon de titel op de US Open: de eerste keer in 1999, de laatste keer in 2014. Wees er maar zeker van dat het Arthur Ashe Stadium uit zijn voegen zal barsten – enkele uren na de aankondiging van haar adieu dinsdag werden er 13.000 tickets verkocht voor de US Open, waaronder 4.500 voor de openingsavond – en de show navenant zal zijn. Nog meer bloemen, applaus en tranen. Tot dan zal elke wedstrijd, elke training, elke stap in de buurt van een tennisbaan met beate bewondering bekeken en becommentarieerd worden. Dit worden misschien wel de moeilijkste weken uit haar carrière.

Volledig scherm © ANP / EPA

Lees ook: