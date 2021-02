Seppe Cuypers, de Belgische sparringpartner van winnares Osaka in Melbourne: “Voor Naomi is ‘the sky the limit’”

Cuypers was voor de Australian Open niet voorzien als sparringpartner van Osaka, maar de kans deed zich voor na praktische problemen bij de vaste trainingspartner van de Japanse. “Ook door de quarantainemaatregelen in Melbourne was het heel last minute beslist dat ik toch zou meereizen als sparringpartner. Op zich is het voor mij echt een enorme ervaring geweest om samen met Naomi en haar team mee te reizen en de belevingen te ervaren. Dat is super om van te leren.”