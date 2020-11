Sander Gillé en Joran Vliegen pakken vierde ATP-dubbeltitel

In de finale haalden de topreekshoofden het in twee sets van de Australische tweede reekshoofden Max Purcell en Luke Saville: 7-5 en 6-3.

Op het palmares van onze landgenoten staan nu vier ATP-titels in het dubbelspel. De vorige drie werden allemaal vorig jaar behaald: in Zhuhai, Gstaad en Bastad. In Kitzbühel waren ze verliezend finalist. Vorige week sneuvelden Gillé en Vliegen in de halve finales van het European Open in Antwerpen.