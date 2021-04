S.O.S. Roland Garros? Nu ook Goffin in de Belgische ziekenboeg, en die puilt stilaan uit

Elise Mertens is misschien wel de uitzondering op de regel maar sukkelt toch al sinds het begin van het seizoen met de borstspier en moest reeds voor twee tornooien afzeggen, niet van haar gewoonte. Alison Van Uytvanck (WTA 66) werd op 24 februari geopereerd aan de knie en heeft haar revalidatie afgerond, zij speelt dit weekend de kwalificaties van het WTA 1000-tornooi in Madrid. Kirsten Flipkens (WTA 99) sloeg haar voet om in Abu Dhabi, het eerste tornooi van 2021, en bleef er mee op de sukkel terwijl Ysaline Bonaventure (WTA 131) op 10 maart een scheurtje in de bil opliep en op de koop toe kreeg af te rekenen met een coronabesmetting. Haar rentree is nog niet voor morgen.

Aan die lange lijst mag sinds gisteren dus ook de naam van David Goffin worden toegevoegd. Zijn 0-6 in de derde ronde van het ATP 500-tornooi van Barcelona tegen de degelijke maar niet buitenaardse Cameron Norrie was al een teken aan de wand. Net toen het leek beter te gaan en hij uitliep naar 5-3 bleek een opspelende liesblessure te ernstig om te negeren. “In de eerste set voelde ik al wat stijfheid in mijn lies, ik stond niet goed op mijn benen”, zuchtte Goffin. “Dan ging het even beter en wilde ik wat meer intensiteit in de wedstrijd steken maar bij enkele shots in de tweede set voelde ik dat het erger werd. Ik ben dan ook gestopt omdat ik het risico niet wilde lopen om heel mijn gravelseizoen naar de knoppen te helpen.” De Luikenaar wilde een echografie in Barcelona nemen en ook nog eentje in Luik, om zo een goed beeld te krijgen van zijn blessure. In Monte Carlo vorige week speelde hij al met een tape aan rechterknie en rechterenkel. Nu zit de blessure weer aan dezelfde kant. “Het is koud en kil en dus kan het lichaam daar wel wat last van hebben”, zocht Goffin naar een uitleg. “Ik heb een beetje schrik maar ik hoop op het juiste moment gestopt te zijn en de blessure niet verergerd te hebben.” Geen kwartfinale tegen Rafael Nadal dus vandaag. “Dat is jammer maar met twee ATP 1000-tornooien (Madrid en Rome) en een grandslamtornooi dat eraan komt was het beter om geen risico te nemen. En tegen Nadal spelen met een halve lies zou ook niet ideaal zijn”, besloot Goffin.