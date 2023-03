Russische tennisster Potapova onder vuur nadat ze court Indian Wells opstapt in shirt Spartak Moskou: “Dit kan niet”

Potapova (21), die in Indian Wells onder neutrale vlag aan de bak moet, droeg het truitje even voor haar partij tegen de Amerikaanse Jessica Pegula en ook toen ze de court opkwam. Potapova verloor en ligt eruit, maar het voorval werd door de WTA beschouwd als openbare steunbetuiging aan haar land in de oorlog met Oekraïne. “Dit is niet acceptabel en ook geen gepaste actie. We gaan ervan uit dat dit niet meer zal gebeuren”, aldus de WTA in een verklaring.

Eerder kreeg de 21-jarige Potapova al kritiek van de Poolse Iga Swiatek, het nummer één van de wereld. Zij “verbaasde" zich over het shirt. “Ik dacht dat ze wist dat ze deze dingen in de huidige situatie niet kan doen”, aldus Swiatek. Potapova zei zelf dat ze het niet als provocatie had bedoeld en stelde dat ze al vanaf haar dertiende fan is van Spartak Moskou. Swiatek, die haar wedstrijden speelt met een strik in de kleuren van de Oekraïense vlag op haar pet: “Het maakt niet uit of ze wel of geen fan is van Spartak Moskou.”

Potapova ging het gesprek aan met de WTA, wat haar enigszins geruststelde. “Ze gaan uitleggen aan de spelers en speelsters dat je Rusland of Wit-Rusland niet kunt promoten. Situaties als deze zullen hierna dus niet of minder plaatsvinden. Deze aankondiging had wel eerder moeten komen. Sinds het begin van de oorlog heerst er veel chaos in de kleedkamer. Omdat niet alles duidelijk is, krijg je zulke situaties. Wanneer er vanaf het begin leiderschap was geweest, hadden we zulke situaties kunnen vermijden.”

Tsurenko speelt niet na paniekaanval

Het is niet het eerste incident tijdens Indian Wells. Zo trok Lesia Tsurenko zich zondag terug vlak voor haar partij in de derde ronde tegen Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland. De Oekraïense gaf in eerste instantie aan dat dit vanwege persoonlijke redenen was. Maar de Oekraïense tennisbond kwam later met het ware verhaal. Ze zou een paniekaanval hebben gekregen na een gesprek met Steve Simon, CEO van de WTA. “Ik was in shock na wat hij had gezegd. Hij vertelde de oorlog niet te steunen, maar wanneer spelers uit Rusland of Wit-Rusland dat wél doen dat niet meer is dan hun mening. Ik zou daar niet boos over moeten worden.”

Ook zou Simon tegen de nummer 95 van de wereld hebben gezegd dat hij vertrouwen heeft dat spelers uit Rusland en Wit-Rusland volgend jaar kunnen uitkomen op de Olympische Spelen. “Na deze woorden vond ik het ongelooflijk moeilijk om te spelen tegen Donna Vekic. Tegen Aryna Sabalenko lukte het helemaal niet. Ik kreeg een paniekaanval en kon gewoon niet naar buiten. Ik ging mentaal kapot.”

De Oekraïense trekt de positie van Simon in twijfel en wil in gesprek met de Raad van Bestuur van de WTA. “Hoe kunnen we verder met hem aan het roer van een organisatie die onze rechten moet beschermen? Dit is heel pijnlijk.”

Swiatek steunt ook de woorden van Tsurenko. “Ik snap volledig waarom ze niet heeft gespeeld. Ik heb veel respect voor Oekraïense speelsters. Als er een bom op mijn land zou worden gegooid of als mijn huis door iemand was verwoest, dan weet ik niet of ik überhaupt in staat zou zijn om te tennissen.”

Twee weken geleden nog weigerde de Oekraïense Marta Kostyuk, de latere winnares, de Russische Varvara Gracheva de hand te schudden na de finale in Austin. Kostyuk deed het al eerder in de jongste editie van de US Open tegen de Russische Victoria Azarenka.

