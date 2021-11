Rusland wint eerste editie van Billie Jean King Cup

Tennis Ruim 35 procent van de tennisspe­lers is nog niet gevacci­neerd

Hoewel het tenniscircuit haast op volle toeren draait is er nog altijd een groot deel profs die niet ingeënt zijn tegen het coronavirus. Bij de ATP zit men aan ongeveer 65 procent gevaccineerden, bij de WTA is dat maar 60 procent. Mogelijk dat de strikte maatregelen in Australië de laatste twijfelaars over de streep gaan trekken.

13 oktober