Ruim 35 procent van de tennisspelers is nog niet gevaccineerd

“Als ik een WTA- of ATP-speler was, dan zou ik me laten vaccineren.” Dat zei Martin Pakula, de minister van Sport in de staat Victoria. In Melbourne moet op 17 januari de Australian Open van start gaan en net als begin dit jaar zijn de coronamaatregelen nog steeds superstrikt down-under. Spelers zullen mogelijk weer veertien dagen in quarantaine moeten voor de start van het grandslamtoernooi. Al zouden de gevaccineerde deelnemers wel een soepeler regime verkrijgen, waardoor ze ook makkelijker zouden kunnen trainen.