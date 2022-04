Rublev trekt fors van leer na Wimbledon-uitsluiting: "Discriminerende beslissing”

Tennis Gehavende Nadal lijdt eerste nederlaag van seizoen: “Had last met ademhaling”

Rafael Nadal is zijn ongeslagen status in 2022 kwijt. De Spanjaard verloor zondag de finale van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Na afloop vertelde de 21-voudige grandslamwinnaar dat hij tijdens de wedstrijd veel pijn had geleden.

21 maart