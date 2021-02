Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint met Australian Open z‘n eerste grandslamtitel in het enkelspel: “Beloning voor het harde werk”

Australian OpenRolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) heeft de finale van het enkelspel op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, gewonnen. Het is voor Gérard zijn eerste eindzege in het enkelspel van een grand slam.

De 32-jarige Gérard haalde het in de finale van de Brit Alfie Hewett (ITF 3) in drie sets: 6-0, 4-6 en 6-4. De partij duurde 2 uur 13 minuten.

Gérard bereikte in 2016 al eens de finale van het enkelspel in Melbourne, maar hij verloor toen. In het dubbelspel won hij de trofee al twee keer. Die prestatie kon hij deze editie niet herhalen. Aan de zijde van de Australiër Ben Weekes verloor onze landgenoot maandag in de eerste ronde (halve finale) met 6-4 en 6-2 van de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer.

Gérard: “Een onvergetelijk moment”

Gérard reageerde deze voormiddag ook bij HLN LIVE op zijn straffe triomf. “Dit is een buitengewoon moment voor mij”, klinkt het in bovenstaande video. “Ik wacht al enkele jaren op deze titel en ik heb er ook enorm hard voor gewerkt. Ik heb nu mijn eerste grand slam in het enkelspel beet - een onvergetelijk moment. Hopelijk blijft het hier niet bij.”

Tegelijk zegt Gérard wel dat de kloof met de valide tennissers groot blijft, bijvoorbeeld wat prijzengeld betreft. “Ik weet niet hoeveel ik deze week verdiend heb, maar ik denk dat het minder zal zijn dan valide collega’s die de eerste ronde gespeeld hebben, zoals Greetje Minnen. Hopelijk verandert dat, want het doet wel pijn. Maar we moeten geduldig zijn.”

Een ander doel is om de nummer één van de wereldranglijst te worden. “Dat is de ultieme droom, maar daarvoor zijn nog grandslamzeges nodig. Eén volstaat daarvoor niet. Ik werk elke dag hard om daar te geraken en we zien wel wat er komt. Eerst wat rust nu.”

