ROLAND GARROS. Tsitsipas klasse beter dan Medvedev - Zverev op automatische piloot naar halve finales

Stefanos Tsitsipas gaat met knap tennis door naar halve finales

De 22-jarige Griek Stefanos Tsitsipas heeft zich net als vorig jaar weten te plaatsen voor de halve finales op Roland Garros. Hij klopte in zijn kwartfinale de Rus en nummer twee van de wereld Daniel Medvedev in drie sets. De nummer vijf van de wereld maakte het zegegebaar na 2 uur en 19 minuten. 6-3, 7-6 en 7-5 waren de setstanden. In de halve finales wacht de Duitser Alexander Zverev.

Zverev zonder problemen voorbij Davidovich Fokina

De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) heeft zich probleemloos geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. In de kwartfinales op Court Philippe-Chatrier haalde het zesde reekshoofd het in drie korte sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46): 6-4 en twee keer 6-1 na 1 uur en 36 minuten. In de halve finales neemt hij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Het is de eerste keer dat Zverev op het Parijse gravel bij de laatste vier staat. In 2018 en 2019 mepte hij zich er een weg tot de kwartfinale.