ROLAND GARROS. Svitolina en Barty blijven foutloos - Kvitova valt na zege tegen Minnen en moet kruis over toernooi maken

Roland Garros ROLAND GARROS. Serena Williams neemt eerste horde, Muguruza meteen out - Federer maakt indruk bij comeback op Parijse gravel -

31 mei Roger Federer heeft bij zijn terugkeer op Roland Garros indruk gemaakt. De 39-jarige Zwitser, die in 2019 voor het laatst in actie kwam in Parijs, was met 6-2 6-4 6-3 te sterk voor de Oezbeek Denis Istomin.