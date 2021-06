ROLAND GARROS. Nadal, Federer en Djokovic stoten door - Nummer één Barty na opgave: “Dit is hartverscheurend”

Gasquet kan jarige Nadal niet verontrusten

Titelverdediger Rafael Nadal blijft op koers voor een veertiende eindzege op Roland Garros. De Spaanse gravelkoning versloeg donderdag, op zijn 35e verjaardag, in de tweede ronde Richard Gasquet (ATP 53) in drie sets.

Nadal zette zijn Franse leeftijdsgenoot opzij met 6-0, 7-5 en 6-2. De avondpartij op Court Philippe Chatrier (achter gesloten deuren) duurde twee uur en veertien minuten.

Het was al de zeventiende keer dat beide mannen tegen elkaar speelden en telkens ging de zege naar Nadal.

Nadal, het derde reekshoofd, neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Brit Cameron Norrie (ATP 45). Die schakelde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 54) uit in vier sets.

Volledig scherm Nadal. © AP

Titelverdedigster Swiatek verliest geen tijd in tweede ronde

Titelverdedigster Iga Swiatek (WTA 9) heeft zich donderdag overtuigend geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Poolse, het achtste reekshoofd, gunde haar Zweedse tegenstander Rebecca Peterson (WTA 60) amper twee spelletjes. Het werd twee keer 6-1 na een uur tennis.

In de zestiende finales speelt de twintigjarige Swiatek, die vorig jaar in Parijs haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel won, tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 31). Die was met 6-2 en 6-0 veel te sterk voor de Française Kristina Mladenovic (WTA 61).

Volledig scherm Iga Swiatek stoot door. © AFP

Roger Federer stoot door naar derde ronde

Roger Federer (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de derde ronde. De bijna 40-jarige Zwitser haalde het in vier sets van de Kroaat Marin Cilic (ATP 47). Na twee uur en 35 minuten stond de 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) en 6-2-eindstand op het scorebord van Court Philippe Chatrier.

Het was het elfde onderlinge duel tussen beide mannen, Federer won voor de tiende keer. Hun laatste confrontatie dateerde van begin 2018, toen de Zwitser de beste was in de finale van de Australian Open. Daar haalde hij zijn twintigste (en voorlopig laatste) grandslamtitel. Roland Garros won Federer al een keer, in 2009.

In de zestiende finales neemt Federer, het achtste reekshoofd, het op tegen de Duitser Dominik Koepfer (ATP 59). Die schakelde de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 33) uit in vier sets.

Volledig scherm © REUTERS

Pablo Cuevas kan Novak Djokovic geen stokken in de wielen steken

De Uruguayaanse veteraan Pablo Cuevas (ATP 92) heeft de Servische nummer een van de wereld Novak Djokovic geen stokken in de wielen kunnen steken. Djokovic versloeg Cuevas met 6-3, 6-2 en 6-4. In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 93), die de Australiër James Duckworth (ATP 101) in vier sets huiswaarts stuurde.

Ook de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9) en de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10) boekten een ticket voor de derde ronde. Zij rekenden respectievelijk af met de Argentijn Federico Coria (ATP 94) en de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 56), telkens in drie sets.

Het Franse publiek nam dan weer afscheid van publiekslieveling en oudgediende Gaël Monfils (ATP 15). Hij bleek niet opgewassen tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 105), die zich in vier sets de betere toonde.

Volledig scherm Djokovic. © EPA

Nummer één Barty geeft geblesseerd op

Het Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (WTA 1) heeft Roland Garros in de tweede ronde verlaten. Het topreekshoofd werd gehinderd door een blessure aan de linkerheup en gaf op bij 6-1, 2-2 in het voordeel van de Poolse Magda Linette (WTA 45).

Barty had zich in de eerste ronde met de nodige moeite voorbij de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 70) geknokt. Nadien verklaarde de Australische dat ze sinds het weekend last heeft aan de heup.

In de derde ronde (16de finales) neemt Linette het op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 26), die het met 6-2 en 6-4 haalde van de Australische Astra Sharma (WTA 124).

Barty pakte in 2019 de eindzege op het Parijse gravel. Linette schopte het nog nooit verder dan de derde ronde (in 2017).

“Dit is hartverscheurend. Ik had zo’n fantastisch gravelseizoen. Ook al doet dit nu veel pijn, dit doet niets af aan de fantastische drie voorbije maanden. Ik wou me vandaag een kans geven en bekijken hoe het zou voelen. De blessure werd echter erger, en uiteindelijk was het niet meer veilig door te spelen”, aldus Barty.