ROLAND GARROS. Dominic Thiem meteen kansloos onderuit - Alison Van Uytvanck stoot door na opgave tegenstander

Alison Van Uytvanck bereikt tweede ronde na opgave Ann Li

Alison Van Uytvanck (WTA 60) heeft zich zondag gekwalificeerd voor de tweede ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

In de eerste ronde profiteerde Van Uytvanck van de opgave van haar Amerikaanse opponente Ann Li (WTA 67), die nochtans de eerste set met 6-3 had gewonnen. In de tweede set leidde Li met 3-2, met een break voorsprong. Bij 2-1 in de tweede set vroeg Li een medische time-out aan om haar schouder te laten verzorgen. Uiteindelijk bleek ze te veel last te hebben om de wedstrijd uit te spelen. Het was de eerste confrontatie tussen beide speelsters.

Het Amerikaanse achttiende reekshoofd Coco Gauff (WTA 23) of de Canadese qualifier Rebecca Marino (WTA 115) wordt de volgende tegenstandster van Van Uytvanck.

Van Uytvanck staat voor de achtste keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Haar beste prestatie dateert van 2015, toen bereikte ze de kwartfinales.

Op het Parijse gravel neemt Van Uytvanck ook nog deel aan het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Roemeense Monica Niculescu neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Danielle Collins en de Kazachse Yulia Putintseva.

Volledig scherm Alison Van Uytvanck. © BELGA

Auger-Aliassime haalt 0-2-achterstand op

Félix Auger-Aliassime (ATP 9) heeft zondag zijn eerste zege geboekt op Roland Garros. In de eerste ronde moest de 21-jarige Canadees wel tot het uiterste gaan tegen de Peruviaanse qualifier Juan-Pablo Varillas (ATP 122): 2-6, 2-6, 6-1, 6-3 en 6-3.

De voorbije twee jaar ging Auger-Aliassime er telkens in de eerste ronde uit op het Parijse gravel. Ei zo na was hem hetzelfde lot beschoren tegen Varillas, maar na 0-2 in sets herpakte het negende reekshoofd zich op het Court Philippe-Chatrier.

In de tweede ronde neemt Auger-Aliassime het op tegen ofwel de Rus Aslan Karatsev (ATP 39) ofwel de Argentijnse kwalificatiespeler Camilo Ugo Carabelli (ATP 154).

Volledig scherm Félix Auger-Aliassime. © ANP / EPA

Kanepi wipt ex-winnares Muguruza

De Estste Kaia Kanepi (WTA 46) heeft zondag het Spaanse tiende reekshoofd Garbine Muguruza (WTA 10) uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Muguruza, die Roland Garros in 2016 won, verloor met 2-6, 6-3 en 6-4 van Kanepi. De Estse, die het in 2008 en 2012 tot in de kwartfinales schopte op Roland Garros, ontmoet in de tweede ronde Beatriz Haddad Maia (WTA 48). De Braziliaanse klopte de Spaanse qualifier Cristina Bucsa (WTA 134) met 6-3, 1-6 en 6-2.

Volledig scherm Garbine Muguruza. © REUTERS

Ons Jabeur sneuvelt in eerste ronde

Zesde reekshoofd Ons Jabeur (WTA 6) is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Tunesische ging in drie sets onderuit tegen Magda Linette (WTA 52): 3-6, 7-6 (7/4) en 7-5. De Poolse ontmoet in de volgende ronde ofwel de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 59) ofwel de Britse Harriet Dart (WTA 111).

Jabeur werd als outsider beschouwd voor de eindzege. In 2022 maakte de Tunesische indruk door op het WTA 1000-toernooi in Madrid de eindzege te veroveren, op het WTA 500-toernooi in Charleston en op het WTA 1000-toernooi in Rome bereikte ze de finale. De voorbije twee jaar schopte ze het tot in de vierde ronde op het Parijse gravel.

Sloane Stephens (WTA 64), in 2018 verliezend finaliste, knokte zich met 5-7, 6-4 en 6-2 voorbij de Duitse kwalificatiespeelster Jule Niemeier (WTA 102). De Amerikaanse US Open-kampioene van 2017 treft in de tweede ronde de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 26), met tweemaal 6-3 te sterk voor de Duitse Tatjana Maria (WTA 105).

Volledig scherm © REUTERS

Thiem meteen kansloos onderuit

Dominic Thiem (ATP 194) heeft nog steeds niet de goede vorm te pakken. De Oostenrijker verloor kansloos van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 87) in de eerste ronde van Roland Garros: 6-3, 6-2 en 6-4.

Thiem, in 2018 en 2019 verliezend finalist op het Parijse gravel, kon dit jaar nog geen enkele wedstrijd winnen. De US Open-kampioen van 2020, voormalig nummer drie van de wereld, vierde eind maart op een Challengertoernooi in Marbella zijn terugkeer na negen maanden afwezigheid door een polsblessure. Sindsdien ging hij zeven keer onderuit in evenveel partijen.

In de tweede ronde neemt Dellien het op tegen de winnaar van het duel tussen de Portugese kwalificatiespeler Nuno Borges (ATP 126) en de Rus Karen Khachanov (ATP 24).

Eerder op de dag plaatste de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 20) zich ten koste van de Amerikaan Marcos Giron (ATP 49) met driemaal 6-1 voor de tweede ronde. Daarin treft hij de Kroaat Borna Coric (ATP 275) of de Spanjaard Carlos Taberner (ATP 88).

Wie wint Roland Garros? Dit zijn de favorieten