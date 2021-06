ROLAND GARROS. Clash tussen Djokovic en Nadal in halve finales - titelverdedigster Swiatek uitgeschakeld

Opvallend, het publiek op Court Philippe-Chatrier werd omstreeks 22u30 vriendelijk verzocht de tribunes te verlaten, omdat in Frankrijk nog steeds een avondklok van kracht is die ingaat om 23u. Omdat heel wat fans niet meteen wilden opstappen, werd de wedstrijd even stopgezet om vervolgens voort te gaan achter gesloten deuren. Op dat moment moest er nog een set gespeeld worden.

Bij de laatste vier staat Djokovic tegenover de Spaanse gravelkoning Nadal, die het eerder op de dag in vier sets haalde van de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10). De 35-jarige Nadal is opnieuw de grote favoriet om in Parijs een veertiende titel in de wacht te slepen en een record van 21 grandslamzeges in totaal te vestigen. Nadal triomfeerde in de Franse hoofdstad tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en sinds 2017. Djokovic kon het toernooi nog maar één keer op zijn naam schrijven, in 2016 na winst in de finale tegen de Schot Andy Murray. In 2012, 2014, 2015 en 2020 verloor hij er de finale. Het duel tussen Nadal en Djokovic is dan ook een finale avant la lettre en een heruitgave van de finale van vorig jaar.

Nadal verslaat Schwartzman en plaatst zich voor halve finales

Rafael Nadal (ATP 3) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Spanjaard versloeg op het gravel in Parijs in de kwartfinales de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 10) in vier sets: 6-3, 4-6, 6-4 en 6-0. De partij duurde 2 uur en 47 minuten.

De 35-jarige Spaanse gravelkoning is opnieuw de grote favoriet om in Parijs een veertiende titel in de wacht te slepen en een record van 21 grandslamzeges in totaal te vestigen. Nadal triomfeerde in de Franse hoofdstad tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en sinds 2017. De samenstelling van de andere halve finale in de Franse hoofdstad is al gekend. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5) kijkt daarin de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) in de ogen.

Swiatek moet het onderspit delven tegen Sakkari

De Griekse Maria Sakkari (WTA 18) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Ze neemt het daarin op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 33). Sakkari versloeg in de kwartfinales de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek (WTA 9), die hinder ondervond aan de dij en in de tweede set verzorging vroeg, in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 31 minuten. Sakkari schakelde in de derde ronde Elise Mertens (WTA 15) uit. Ze schopte het in Parijs nooit verder dan de derde ronde.

Krejcikova versloeg eerder woensdag in de kwartfinales de Amerikaanse tiener Cori Gauff (WTA 25) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 54 minuten. Vorig jaar schopte de 25-jarige Tsjechische het tot de vierde ronde in Parijs, haar beste resultaat in de Franse hoofdstad. Ze boekte tot dusver vooral als dubbelspeelster succes en won onder meer de editie van 2018 van Roland Garros. De samenstelling van de andere halve finale in de Franse hoofdstad is al gekend. De Sloveense Tamara Zidansek (WTA 85) kijkt daarin de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) in de ogen.

