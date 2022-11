Roger Federer uit zorgen over mentale gesteldheid tennissers: “We zijn geen machines”

“Je moet je sterk houden. Maar we zijn geen machines, we zijn mensen”, zei Federer op een bijeenkomst in Tokio. “De tour is zwaar: het reizen, de trainingen, de jetlags. Niemand mag zeggen ‘ik ben moe vandaag’, omdat het dan lijkt alsof je zwak bent. Mede daarom krijgen spelers soms mentale problemen.”

De Australische tennisser Ashleigh Barty beëindigde haar loopbaan dit jaar al op 25-jarige leeftijd, nota bene toen ze de beste tennisster ter wereld was. Ze had kort daarvoor de Australian Open op haar naam geschreven. “Als spelers op superjonge leeftijd stoppen dan begrijp ik dat volkomen. We zien het van tijd tot tijd. Ik vind het altijd zo jammer, want er kan vaak nog zoveel gebeuren in de toekomst.”