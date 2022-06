Roger Federer, straks 41, hoopvol over comeback: “In 2023 wil ik helemaal terugkeren, hoe en waar weet ik nog niet”

TennisRoger Federer wordt in augustus 41 en speelde al een jaar geen officiële wedstrijd meer, maar toch denkt de tennislegende nog niet aan een afscheid. In een gesprek met het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger bevestigt hij in 2023 terug te willen keren op de ATP-Tour.

Federer kwam voor het laatst in actie op Wimbledon vorig jaar, toen hij in de kwartfinale verloor van de Pool Hubert Hurkacz. Daarna werd hij voor de derde keer in anderhalf jaar geopereerd aan de knie. Sindsdien revalideert de Zwitser en werkt hij aan een comeback. De voormalige nummer 1, vandaag vijftigste op de ranking, hoopt erbij te zijn op de Laver Cup in Londen eind september en een maand later ook zijn thuistoernooi in Bazel te spelen. Die toernooien moeten hem klaarstomen voor een volwaardige terugkeer op het circuit in 2023.

“Ja, zeker en vast”, antwoordde Federer op de vraag of hij volgend jaar nog wil meedraaien op de ATP Tour. “Hoe en waar, dat weet ik nog niet. Maar het is alvast de bedoeling. Voorlopig heb ik nog niet meer gepland dan de Laver Cup en Bazel. Na Bazel is het seizoen trouwens toch voorbij. Het is voor mij belangrijk opnieuw fit te zijn zodat ik voluit kan gaan tijdens de trainingen. Eens ik zover ben, kan ik kiezen hoeveel toernooien ik wil spelen en waar.”

Volledig scherm © REUTERS

De Laver Cup, waar Federer met zijn bedrijf mee de schouders onder zet, noemt hij “een goeie start”. “Ik moet er geen vijf wedstrijden in zes dagen spelen. In Bazel zal ik dat wel moeten kunnen. Maar ik ben hoopvol. Ik kom van ver en het einde is in zicht.”

Op de Laver Cup krijgt Federer in principe het gezelschap van Rafael Nadal. De Spanjaard speelde zich dit seizoen nog wat meer in de geschiedenisboeken met zijn tweede titel op de Australian Open en vooral zijn veertiende op Roland Garros. Nadal heeft nu 22 grandslamtitels, twee meer dan Federer en Novak Djokovic.

“Het is gewoon ongelofelijk wat Rafa heeft verwezenlijkt”, zegt Federer. “Het record van Pete Sampras, dat ik heb gebroken, was veertien grandslamtitels. Nu heeft Rafa Roland Garros veertien keer gewonnen. Dat is ongelofelijk. Ik was blij voor hem dat het opnieuw gelukt is. Mijn hoed af voor Rafa. Na de tiende, elfde titel dacht ik al: “dit kan niet”. Hij blijft de lat hoger leggen. Het is gigantisch.”

Volledig scherm Nadal won voor de veertiende keer Roland Garros. © AP