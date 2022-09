Roger Federer neemt aan de zijde van Rafael Nadal afscheid van het tenniswereldje met een nederlaag

US Open “Ik herken mezelf niet meer. Ik weet bijna niet meer wie ik ben”: verwarde Kyrgios spuwt richting eigen box en klaagt over marihuana­geur

In de hypercompetitieve omgeving van de tennistour blijft Nick Kyrgios (ATP 25) een anomalie. Op zijn 27ste en na een finale op Wimbledon is hij zelfs verward door zijn eigen ingesteldheid. “Elke match verwacht ik zo goed te spelen, het zorgt voor stress, want zo ben ik niet.” Kyrgios staat ondertussen alweer in de derde ronde van de US Open, daarin treft hij de jonge Amerikaan J.J. Wolf (ATP 87).

1 september