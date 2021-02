Roger Federer maakt in maart zijn rentree in Doha

Australian Open Liefst 47 tennissers in volledige quarantai­ne voor Australian Open na besmettin­gen in vliegtui­gen

17 januari 47 tennissers moeten gedurende veertien dagen gaan op hun hotelkamers in Melbourne, alvorens ze kunnen aantreden op de Australian Open. Zij mogen hun kamers niet verlaten om te trainen. Die maatregel drong zich op nadat personen op twee vluchten positief testten op het coronavirus. Het ene vliegtuig was vertrokken in Los Angeles, het andere in Abu Dhabi.