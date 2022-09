Roger Federer laat tranen de vrije loop na afscheidswedstrijd aan de zijde van Nadal en bedankt z’n vrouw: “Zonder haar was ik allang gestopt”

Tennis “De grootste aller tijden”: onze tennisana­list Filip Dewulf stond ooit op de baan tegen 'King Roger'

De grootste aller tijden stopt. Roger Federer slaat op de Rod Laver Cup zijn allerlaatste bal. Onze tennisanalist Filip Dewulf keek de Zwitser ooit in de ogen en noemt hem de grootste aller tijden. “Ik had ergens verwacht dat hij voor eigen volk afscheid zou nemen in Basel. De Rod Laver Cup is een demonstratietoernooi, daar zal hij een paar punten spelen en gevierd worden door het publiek.”

15 september