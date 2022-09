Roger Federer laat tranen de vrije loop na afscheidswedstrijd aan de zijde van Nadal en bedankt z’n vrouw: “Zonder haar was ik al lang gestopt”

US Open Nadal geeft McEnroe lik op stuk: “Is dit een grap? Ik zweet nu eenmaal veel, maar breek geen rackets”

Even John McEnroe op zijn plaats gezet. Toen Nadal na zijn zege tegen de Australiër Rinky Hijikata in de eerste ronde van de US Open geconfronteerd werd met de kritiek van McEnroe als zou hij te veel tijd nemen tussen de punten, zette hij zich even recht op de stoel. “Ik snap echt niet waarom John dat zei. Mijn probleem is nu eenmaal dat ik veel zweet.”

