Roger Federer heeft nog één wens voor afscheid: “Nog één keer met Nadal spelen zou een droom zijn”

Zijn gehavende knie laat het niet meer toe dat hij nog enkel speelt. Nochtans werkte hij lang aan een comeback. Tijdens zijn bezoek aan Wimbledon eerder dit jaar geloofde hij nog in een terugkeer op het hoogste niveau maar een scan korte tijd later drukte die hoop de kop in: “Het kon niet zijn dat ik achter iets aan bleef lopen dat amper realistisch was”, wist Federer.

De aankondiging van zijn afscheid had hem een goed gevoel gegeven: “Ik wist niet wat ik moest verwachten maar ik heb alleen maar positieve echo’s gekregen”. En wat had hem nu het meest trots gemaakt tijdens zijn bijna een kwarteeuw durende carrière? “Dat ik zolang op zo’n hoog niveau heb kunnen spelen”, glimlachte Federer. “En dat ik zoveel fans mocht hebben. Tijdens de coronaperiode heb ik op Roland Garros gezien hoe het is om voor lege tribunes te spelen. In een volle arena de steun van het publiek in mijn rug voelen, dat is wat ik het meest ga missen.” Dit weekend in Londen mag hij het nog één keer ervaren.