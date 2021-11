Roger Federer (40) herstelt traag van knieoperatie: “Australian Open is niet realistisch”

Tennis Geen onderling duel: Greet Minnen verliest haar tweede ronde in Linz, Alison Van Uytvanck wint wel

Er komt geen Belgische kwartfinale op het WTA 250-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/235.238 dollar). Greet Minnen (WTA 74) verloor in haar tweede ronde na één uur en zes minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-2) van Danielle Rose Collins (WTA 29), het derde reekshoofd in Oostenrijk. Alison Van Uytvanck (WTA 69) won wél van Lesia Tsurenko (WTA 132), met 6-0 en 6-2, en wordt dus de tegenstander van Collins.

9 november