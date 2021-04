Roger Federer (39) bevestigt deelname aan Roland Garros

TennisOfficieel: Roger Federer (39) neemt deel aan Roland Garros. Het Franse graveltoernooi vindt plaats van 30 mei tot 13 juni in Parijs. Verder maakt de Zwitser in aanloop naar Roland Garros ook zijn opwachting in Genève (16-22 mei). Dat nieuws kondigde Federer zelf aan op sociale media.