RECONSTRUCTIE. Triomfantelijke aankomst, verblijf tussen asielzoekers, gelijk van rechter, maar uiteindelijk moet Djokovic toch naar huis

Australian OpenNovak Djokovic (34), de internationale nummer één van het mannentennis, weigert halsstarrig zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en betaalt daar nu een prijs voor: de Serviër moet Australië verlaten en kan zijn deelname aan de Australian Open wellicht op zijn buik schrijven. Reconstructie van een verhaal dat zelfs naar Djokovic-normen een onwaarschijnlijk dramagehalte heeft: van een triomfantelijk vertrek naar Down Under, over een opsluiting in een quarantainehotel waar ook asielzoekers zitten tot eerst groen licht, waarna de ultieme ontnuchtering volgde. Of is er toch nog een waterkans dat hij maandag aan het toernooi begint?