RECONSTRUCTIE. En plots wordt Djokovic 8 uur lang als een illegaal vastgehouden op de luchthaven, in een kamertje met bewakers voor de deur

Tennis Hij loodste dochters Venus en Serena naar de absolute tennistop, maar het duistere kantje van papa Richard Williams blijft onderbe­licht in ‘King Richard’

Is Richard Williams (79) de strafste tenniscoach aller tijden? Afgaande op de prijzenkast van zijn dochters Venus en Serena zeker wel. De film ‘King Richard’, met Will Smith in de rol van de (tennis)gekke kampioenenmaker en nu in de Belgische zalen, spreekt dat zeker niet tegen. Maar tegelijk moet de film over de ‘koning’ met een korrel zout genomen worden. Zijn duistere kant - met onder meer geruchten over onthoofde poppen - komt immers amper aan bod.

2 december