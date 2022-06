Rastennisster met records: ‘oldtimer’ Flipkens zwaait af met prominente plek in Belgische tennishistorie

TennisDe laatste bal van Kirsten Flipkens in het enkelspel is geslagen: ze heeft haar plek in de Belgische historie in een peloton achter de ongenaakbare Clijsters en Henin, maar met haar 942 matchen en 542 profzeges heeft ze een record dat zelfs ‘Kim & Justine’ overtroeft. De carrière van Flipkens tot in de details uitgelicht.