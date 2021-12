Rafael Nadal verliest bij comeback van Andy Murray: “Mijn gevoel is positief”

Tennis Clijsters verliest eerste twee wedstrij­den op World Team Tennis, Flipkens wint wel in gemend dubbel

Kim Clijsters (38) heeft haar openingswedstrijden in het World Team Tennis (WTT) niet kunnen winnen. In het enkelspel verloor ze voor haar team New York Empire van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Aan de zijde van Kirsten Flipkens (35) verloor ze ook haar match in het dubbelspel.

